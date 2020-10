Layvin Kurzawa raconte sa prolongation surprise au PSG

C'est l'un des choix forts de Leonardo cet été. Le directeur sportif du Paris SG a choisi de prolonger Layvin Kurzawa (28 ans) jusqu'en juin 2024. Alors qu'il discutait pour rempiler le temps du Final 8 de Ligue des Champions à l'issue de son premier bail parisien, le latéral gauche a vu le club de la capitale lui offrir un contrat de longue durée.

«On y a tous cru (sourire). Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite…», a-t-il d'abord raconté dans les colonnes du Figaro avant d'entrer dans le détail des discussions. «Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans», a-t-il confié.

Un retour précieux pour Tuchel

Bien dans ses baskets et en famille à Paris, le défenseur international tricolore (13 sélections, 1 but) n'a donc pas beaucoup hésité avant de dire oui à la proposition rouge-et-bleu. Désormais, l'ancien Monégasque espère enchaîner et retrouver ses sensations de joueur, lui qui a écopé de 6 matches de suspension pour son coup de sang lors du dernier PSG-OM (0-1, 3e journée de Ligue 1).

«Physiquement, je me sens très bien. Le temps de la suspension m’a permis de beaucoup travailler, de m’entraîner, de faire des choses en plus qu’on ne peut pas faire quand on joue tous les trois jours. Et je le ressens aujourd’hui», a-t-il conclu. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui, avec la longue indisponibilité de Juan Bernat, gravement touché au genou, ne pouvait dernièrement compter que sur le seul et inexpérimenté Mitchel Bakker (20 ans) pour assurer les arrières de Kylian Mbappé et Neymar à gauche.