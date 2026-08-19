Ligue 1, PSG : le Stade Rennais veut aussi jouer le match retour à la maison !

« Informée le 17 août par le Paris Saint-Germain de l’état de la pelouse du Parc des Princes, la LFP a procédé dès ce 19 août au matin à la visite d’un bureau d’étude spécialisé et d’un délégué pour procéder à l’examen approfondi de l’aire de jeu. À l’issue de cet examen, il a été constaté que l’état actuel de la pelouse ne permettait pas d’assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la Commission des Compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l’impossibilité pour le Paris Saint-Germain d’organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l’organisation de la rencontre comptant pour la 1ère journée ce dimanche 23 août à 20h45. La Commission des Compétitions décide donc de procéder à l’inversion de la rencontre qui se tiendra donc au Roazhon Park ce dimanche 23 août à 20h45. La LFP remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre ». Via un communiqué publié ce soir, la LFP annonçait le changement de stade du match PSG-Rennes, prévu dimanche.

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Dans la foulée, le Paris Saint-Germain est sorti du silence. « Le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée à quelques jours de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, prévue dimanche 23 août à 20h45 dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1 », a indiqué le club de la capitale.

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Rennes veut aussi jouer le retour à domicile

RMC Sport vient apporter des précisions à ce dossier et indique que c’est face à l’impossibilité de trouver un stade en Île-de-France que les décideurs parisiens ont demandé aux Rennais d’héberger le match. Les Bretons ne voulaient pas d’un report, et ont accepté. En revanche, le Stade Rennais considère qu’il ne s’agit pas d’une inversion entre le retour, disputé dimanche donc, et l’aller, qui serait disputé plus tard en mars.

Rennes estime ainsi qu’il s’agit juste d’une relocalisation - comme si le match avait été organisé à Nantes, Lille ou Lyon - et que le match retour doit donc également se jouer au Roazhon Park, comme prévu au départ. Les Bretons comptent bien faire valoir leurs droits dans cette affaire, s’appuyant sur des textes du règlement de la LFP pour convaincre la commission des compétitions de la ligue qui tranchera. Autant dire qu’on fait sûrement face à un gros feuilleton…