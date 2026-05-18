Benfica : Rui Costa répond sèchement à José Mourinho

Le président actuel du Benfica, Rui Costa, a tenu à clarifier la situation autour de José Mourinho, alors que le technicien portugais est annoncé dans le viseur du Real Madrid pour un possible retour dans les prochains jours. Dans un contexte de fortes spéculations sur son avenir, le dirigeant lisboète a rappelé la position officielle du club et son attachement au respect du contrat en cours. « José Mourinho est l’entraîneur du Benfica jusqu’à preuve du contraire. Il lui revient de décider (concernant la proposition de prolongation). Pour tout le reste, je m’adresserai aux supporters du Benfica cette semaine pour faire le bilan de la saison », a déclaré Rui Costa à RTP Notícias. Le président a également balayé les rumeurs concernant un éventuel successeur : « ai-je pensé à Marco Silva ou à quelqu’un d’autre si Mourinho part ? Évidemment non, Mourinho est l’entraîneur du Benfica jusqu’à preuve du contraire. »

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De son côté, José Mourinho a confirmé l’existence de discussions avec le Real Madrid, tout en rappelant sa situation contractuelle actuelle. « À partir de lundi, je pourrai parler de mon avenir… C’est vrai que je n’ai parlé ni à Florentino Pérez ni à personne du club. Mais je ne suis pas naïf : entre le club et mon agent, il y a des contacts, et je pense qu’ils deviendront des discussions directes avec moi la semaine prochaine », a expliqué le technicien portugais. Sous contrat avec Benfica pour encore une saison, Mourinho dispose néanmoins d’une clause lui permettant de quitter le club s’il le décide, ouvrant ainsi la porte à un possible retour sur le banc madrilène. Affaire à suivre…