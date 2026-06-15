Le Real Madrid s’offre Marc Cucurella

Le Real Madrid poursuit sa révolution estivale. Après avoir officialisé le retour de José Mourinho sur son banc, le club de la capitale espagnole s’active dans tous les secteurs de jeu afin de bâtir un effectif capable de retrouver les sommets. Pour cela, plusieurs renforts de premier plan sont attendus dans les prochaines semaines.

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Parmi les priorités identifiées par le technicien portugais figurait le poste de latéral gauche. Malgré plusieurs solutions déjà présentes dans l’effectif avec Ferland Mendy, Álvaro Carreras et Fran García, un profil supplémentaire était souhaité pour apporter davantage de garanties. Dans un dossier mené en toute discrétion et bouclé en seulement quelques heures, le Real Madrid a finalement jeté son dévolu sur Marc Cucurella. Formé au FC Barcelone, qui suivait également sa situation tout comme l’Atlético de Madrid, l’international espagnol (24 sélections) va ainsi retrouver la Liga après quatre années passées en Angleterre.

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55 millions d’euros pour Cucurella

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid a confirmé l’arrivée du joueur de 27 ans. «Marc Cucurella a été transféré définitivement au Real Madrid, club de la Liga espagnole. Tout le monde au Chelsea FC tient à remercier Marc pour ses efforts tout au long de son passage au club et pour le rôle qu’il a joué dans nos récents succès», ont indiqué les Blues. Une opération confirmée par la Casa Blanca. «Le Real Madrid C. F. et le Chelsea FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui s’engage avec notre club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2032», ont indiqué les pensionnaires du Santiago Bernabéu, pour officialiser l’arrivée de Cucurella, qui a signé un contrat de six ans.

Marc Cucurella has completed a permanent transfer to Spanish La Liga side Real Madrid.



Everyone at Chelsea FC would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and for the role he played in our recent achievements. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2026

Passé par La Masia avant de se révéler sous les couleurs de Getafe puis de Brighton, Marc Cucurella avait rejoint Chelsea à l’été 2022 contre 65 millions d’euros. De retour en Espagne après avoir disputé 163 rencontres avec les Blues, l’arrière-gauche vient renforcer le couloir gauche de l’arrière-garde madrilène. Avec ce nouveau renfort défensif, arraché pour 55 millions d’euros, le Real Madrid de José Mourinho montre déjà ses ambitions à l’approche de la saison 2026/2027.