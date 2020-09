Mercato : l'été de folie de Leeds et Marcelo Bielsa

Leeds a succombé à la folie Marcelo Bielsa. Arrivé il y a deux années sur le banc de l'écurie anglaise, le technicien argentin a réussi à mener son équipe en Premier League le 17 juillet dernier à l'issue de la très particulière saison 2019-2020. Une équipe qui conservera la même base comme l'a souhaité l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille qui a d'ailleurs insisté pour avoir son mot à dire sur le marché des transferts.

Ainsi, il a obtenu la prolongation du milieu de terrain Mateusz Bogusz (19 ans) jusqu'en 2023. Illan Meslier (6,5 M€ contrat jusqu'en 2023) et Hélder Costa (17,7 M€, contrat jusqu'en 2024) sont restés définitivement. Joe Gelhardt (18 ans, 1M€) est, lui, arrivé de Wigan. L'attaquant a paraphé un contrat jusqu'en 2024. Jack Harrison (Manchester City) a, lui, été de nouveau prêté cette saison. Une option d'achat a été insérée cette fois-ci dans le deal. Une première vague importante qui a été suivie par une seconde à la fin du mois d'août.

Leeds a déjà dépensé environ 80 M€ sur le mercato

Leeds United a ainsi annoncé le 29 août l'arrivée de Rodrigo Moreno (29 ans) jusqu'en 2024. Pour l'arracher au FC Valence, mais également pour satisfaire l'exigeant Marcelo Bielsa, le club anglais a déboursé 40 millions d'euros. Ce qui est un record au niveau des achats. Le même jour, les Peacocks ont officialisé le transfert de Robin Koch (24 ans). Le défenseur allemand, qui évoluait à Fribourg, a signé jusqu'en 2024 et a coûté 14,4 M€. Et l'écurie britannique pourrait encore réaliser de jolis coups. En effet, The Telegraph a annoncé récemment que Rodrigo De Paul (26 ans, Udinese) est la priorité pour renforcer le milieu de terrain.

Tout est donc mis en oeuvre pour répondre aux attentes de Marcelo Bielsa, puisque Leeds United a déjà déboursé environ 80 millions d'euros sur le mercato. Toutefois, l'écurie anglaise vient de réaliser son plus gros coup estival, car El Loco reste finalement chez les Peacocks comme il l'a confié : «Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé. Il est certain que je serai ici la saison prochaine ». Une bonne nouvelle pour Leeds qui va défier Liverpool samedi à 18h30 à Anfield lors de la première journée de Premier League.