Bayer Leverkusen : Moussa Diaby dévoile les mesures strictes prises par le club pour les entraînements

Depuis le 6 avril, les écuries de Bundesliga ont repris le chemin de l'entraînement. La Ligue (DFL) a en effet autorisé les formations à reprendre les séances d'entraînement. Mais avec les mesures prises par les autorités, les joueurs devaient dans un premier temps s'entraîner par petits groupes. Et du côté du Bayer Leverkusen, tout est bien encadré comme l'a expliqué l'ancien joueur du PSG Moussa Diaby au Parisien : «au départ, les entraînements se faisaient avec quatre joueurs répartis en cinq ou six groupes. On nous demande de nous laver les mains en entrant et en sortant du stade. Il y a un peu plus de gel hydroalcoolique que d'habitude, car on en avait déjà à disposition avant l'épidémie de coronavirus. La deuxième semaine, on est passé à deux groupes de neuf. Dans les vestiaires, on se change par groupe de quatre mais avec des distances.»

Et après les séances, les joueurs sont isolés. «On est chacun dans un coin. Mais pour les douches, ça se fait de manière individuelle car après notre séance nous allons à l'hôtel à côté pour nous doucher. On y a chacun une chambre. Au centre d'entraînement, le club a aussi choisi de laisser les portes ouvertes, pour qu'on n'ait pas à toucher les poignées. Globalement, on doit toucher le moins de choses possible. Pour le gel hydroalcoolique, il y en a un peu plus que d'habitude car on en avait déjà à disposition avant l'épidémie de coronavirus», a enchaîné l'ailier de 20 ans, auteur de cinq buts et six passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions confondues pour sa première saison en Allemagne.