Bayern Munich : la belle renaissance de Leroy Sané

Et si Leroy Sané avait enfin trouvé les ingrédients pour confirmer son très gros potentiel du côté du Bayern Munich. Depuis l'époque Schalke 04 et son transfert à Manchester City, le talent du jeune ailier allemand n'était plus à prouver. Sous les ordres de Pep Guardiola avec les Citizens, Sané avait trouvé une certaine forme de régularité et avait joué un grand rôle dans la grosse saison du club en 2018-2019 en inscrivant notamment 16 buts et délivrant 19 passes décisives en 47 matches. De quoi attirer l'œil du grand Bayern Munich qui était prêt à casser sa tirelire pour se l'offrir. Mais sa grave blessure, une rupture des ligaments croisés, avait retardé son transfert d'un an. Après presque un an et demi d'arrêt, l'international allemand (40 sélections) espérait retrouver des sensations avec le Bayern Munich, mais avait réalisé une saison en demi-teinte avec des statistiques décevantes et un apport dans le jeu inexistant dans les gros matchs (particulièrement face au PSG en Ligue des champions).

Résultat, il avait terminé la saison avec 10 buts et 10 offrandes 45 matchs. Un rendement décevant lorsque l'on connait son prix d'achat (62 millions, une somme très inférieure à ce que devait débourser le Bayern avant sa blessure). Mais sa capacité à véritablement franchir un cap interrogeait en Allemagne. Et les premières critiques sont logiquement arrivées. «Il n'a pas encore intégré les gènes du FC Bayern, il doit faire fructifier son talent, c'est la tâche qui se présente face à lui. Il doit justifier les espoirs placés en lui. Nous sommes prêts à soutenir n'importe quel joueur, mais nous avons des exigences. C'est ça qu'il doit comprendre. Il doit adapter son caractère au FC Bayern, il va falloir qu'il l'apprenne», lançait froidement l'ancien patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge. De son côté, son entraîneur Hansi Flick s'agaçait notamment de son apport défensif et de sa contribution aux efforts collectifs insuffisants.

Un repositionnement efficace

Mais tout a basculé cette saison grâce à son nouveau coach Julian Nagelsmann. En tout début de saison, au mois d'août, Leroy Sané est encore hué par les supporters et il réalise un début de rencontre raté face à Cologne. Son nouvel entraîneur décide de réagir et le sort à la mi-temps. «J'ai remarqué les sifflets. Nos fans doivent soutenir les joueurs. Il n'y a pas un joueur au monde qui n'aime pas réaliser une performance de haut niveau», déclarait-il après la rencontre. Par la suite, l'ancien technicien de Leipzig décidait de prendre à part son joueur pour tenter de lui expliquer les raisons de sa mauvaise période. Publiquement, Karl-Heinz Rummenigge changeait aussi de stratégie et défendait Sané. «Arjen voulait nous quitter, mais nous l'avons reconstruit et nous l'avons gardé. Un an plus tard, il est devenu le buteur du match contre le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions 2013. Sané a eu une mauvaise saison et un mauvais Euro, ça n'aide pas. Mais Nagelsmann doit maintenant essayer de le remettre sur les rails», expliquait-il pour BILD. Et cette communication douce commençait à porter ses fruits rapidement.

Repositionné sur l'aile gauche, un poste qu'il affectionne particulièrement, l'ancien de Manchester City a fini par retrouver confiance et a enchaîné les très bonnes performances en championnat comme en Ligue des champions où il a marché sur l'eau en étant impliqué sur 9 buts en 7 matchs (5 buts et 4 offrandes). Sur le terrain, celui dont le papa a été international sénégalais a commencé à renaître en étant très souvent décisif. Ce qui lui manquait peut-être avant. En championnat, il a déjà inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 22 matchs. Il fait déjà mieux que sur toute la saison dernière. Il est aussi le troisième meilleur buteur du club derrière Lewandowski et Gnabry en plus d'être le joueur créant le plus d'occasions pour son équipe par match (3,6). Des chiffres qui montrent que Leroy Sané a véritablement retrouvé des sensations et qu'il peut enfin être à la hauteur de son statut. Et Nagelsmann apprécie forcément.