Inter : Romelu Lukaku dévoile ses grandes ambitions après son retour surprise

La suite après cette publicité

C'est peut-être le gros coup de l'été en Italie. Un an après son départ pour 115 millions d'euros à Chelsea, Romelu Lukaku est déjà de retour en Lombardie. Le buteur belge reivent ainsi à l'Inter sous forme de prêt payant, avec un montant estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Une sacrée nouvelle pour la formation milanaise, puisque Lukaku avait été un des principaux artisans du titre de Serie A en 2021, avec 24 buts et 11 passes décisives en 36 rencontres de championnat notamment.

Dans un entretien accordé aux médias de son nouveau club, il a notamment dévoilé les dessous de son retour surprise, remerciant Steven Zhang : « avec le président, nous avons parlé de beaucoup de choses, comment il me semblait difficile de revenir ici. Mais nous l’avons fait et pour cela je dois aussi remercier celui qui a continué à pousser et à croire que c’était possible. À la fin, nous avons réussi, je suis très heureux ».

De grandes ambitions

Il a ensuite dévoilé les raisons de son retour : « l’affection des supporters et de mes coéquipiers, mais aussi l’opportunité de travailler avec l’entraîneur. Je suis resté en contact avec lui toute la saison dernière. Je pense qu'il se débrouille bien avec l’équipe : je veux contribuer et bien faire pour ce club. Je veux vraiment travailler avec Inzaghi, parce que j’ai vu l’équipe qui a joué à un très bon niveau l’année dernière. J’étais triste qu’ils n’aient pas réussi à gagner le Scudetto, mais ils ont remporté 2 trophées vraiment importants. Beaucoup de joueurs ont bien progressé, nous devons continuer comme ça. Maintenant, nous sommes en mesure de lancer un défi à tous les autres : nous voulons bien nous préparer pour la nouvelle saison et continuer sur la bonne voie ». Le message est passé, et l'Inter a bien l'intention de retrouver les sommets sur la scène nationale et européenne.

« J’ai déjà pu écouter tout le monde. Je les remercie tous parce que je voulais revenir ici, mais ils ont aussi poussé fort pour mon retour. Je dois les remercier parce que pour moi, ils sont comme une famille : ce sont mes frères. Je ne suis pas un individualiste, je pense toujours à l’équipe. Je veux que l’Inter gagne et je ferai tout ce que je peux à l’entraînement et sur le terrain pour que l’Inter gagne. Un message pour les fans ? Je suis heureux d’être de retour ici, je vais tout donner tous les jours pour rendre les fans et mes coéquipiers heureux à nouveau », a conclu le buteur intériste. On lui souhaite la même réussite que lors de son premier passage en Lombardie !