Ligue 1

OM : la vidéo d’adieu émouvante à Roberto De Zerbi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

C’est officiel depuis cette nuit, Roberto De Zerbi n’est plus le coach de l’Olympique de Marseille. Un «commun accord» a été trouvé entre le club et le technicien italien, selon le communiqué phocéen. Cette annonce, bien qu’attendue, a fait l’effet d’une bombe.

Olympique de Marseille
Grazie, 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐. 💙
De Zerbi était particulièrement apprécié par les supporters. Le club a tenu à le remercier dans une vidéo d’adieu diffusée sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Elle retrace des moments de joie vécus durant les 18 mois de son mandat, et un discours plein d’engouement de l’Italien à propos de la ville de Marseille.

Pub. le - MAJ le
