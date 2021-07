Mercato : l'AS Monaco poursuit son opération lifting

Monaco est fixé. Ou presque. Hier, le club de la Principauté a appris qu'il affronterait le vainqueur de la double confrontation entre le Rapid de Vienne et le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League. Une compétition qui est dans toutes les têtes sur le Rocher, où on doit avancer un peu plus vite que d'habitude sur le mercato afin d'être prêt pour cette échéance importante. Et justement, les pensionnaires du stade Louis II accélèrent ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Monaco veut rajeunir son effectif

Du côté des départs, Fodé Ballo-Touré s'en est allé à l'AC Milan. L'opération est comprise entre 6 et 8 millions d'euros. Jean-Eudes Aholou, lui, est retourné à Strasbourg sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La grande lessive se poursuit donc pour l'ASM, qui s'est notamment séparé de Gil Dias (Benfica) ou d'Arthur Zagre (en prêt au FC Utrecht). D'autres pourraient encore plier bagage comme Keita Baldé, qui a proposé ses services à l'Inter Milan ou Henry Onyekuru, ciblé par Fenerbahçe et Besiktas.

Si le dégraissage prend forme petit à petit, il en va de même pour le recrutement. Niko Kovac a déjà accueilli le portier Alexander Nübel (24 ans), prêté pour deux saisons par le Bayern Munich. Le coach croate a eu un autre renfort venu d'Allemagne avec Ismaïl Jakobs. L'ailier gauche de 21 ans, arraché à Cologne pour 6,5 millions d'euros, a signé jusqu'en 2026. Lancés, les Monégasques veulent poursuivre leur cure de rajeunissement. Myron Boadu (20 ans) pourrait être le prochain à arriver.

Des cibles en L1

Les discussions ont bien avancé entre l'AZ et l'ASM pour l'attaquant représenté par Mino Raiola. Dans l'entrejeu, deux jeunes éléments de Ligue 1 sont courtisés. Il y a tout d'abord Jean Lucas (23 ans). Sous contrat jusqu'en 2024 à l'OL, le Brésilien a eu peu de temps de jeu avant de partir en prêt à Brest en janvier dernier. Alors que le joueur s'est rapidement entendu avec Monaco, les échanges se poursuivent toujours entre les deux clubs selon nos informations. L'OL, qui devait recevoir une offre de 11 millions d'euros le mois dernier selon le site olympique-et-lyonnais, attend un certain montant pour son joueur.

Dans le même temps, Monaco avance sur le dossier Boubacar Kamara. Nous pouvons vous confirmer qu'un intérêt existe bel et bien pour le joueur de l'Olympique de Marseille. Mais la concurrence est présente puisque d'autres écuries européennes apprécient aussi son profil polyvalent et son potentiel. Récemment, La Marseillaise a parlé d'une offre de 30 M€. Ce qui correspond au prix demandé par les dirigeants phocéens, dont Pablo Longoria, pour le minot de 21 ans. Sur tous les fronts, Monaco a soif de recrues cet été !