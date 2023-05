Ajax Amsterdam : Mohammed Kudus veut quitter le club cet été

Meilleur joueur du Ghana lors de la dernière Coupe du monde, Mohammed Kudus s’est également imposé comme étant l’un des meilleurs joueurs de l’Ajax Amsterdam et d’Eredivisie cette saison. En effet, le milieu offensif de 22 ans a réalisé une saison de haute volée avec les Amstellodamois, inscrivant 18 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Recruté à l’été 2020 en provenance de Nordsjaelland pour 9 millions d’euros, il s’est progressivement imposé dans le 11 de John Heitinga mais ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale des Pays-Bas.

En fin de contrat en 2025, Mohammed Kudus veut partir. Interrogée par le média batave De Telegraaf, son agente, Jennifer Mendelewitsch, a confirmé les velléités de départ de son joueur : «Je pense qu’il est préférable pour l’Ajax et Mohammed qu’il effectue un transfert maintenant. C’est le bon moment. Ce que je peux dire, c’est qu’après la Coupe du Monde et cette saison, il y a beaucoup d’intérêt pour Kudus.» Selon l’agente, Kudus aurait refusé une offre de prolongation qui l’aurait lié aux Ajacides jusqu’en 2026. D’après la publication néerlandaise, son prix serait fixé à 45 millions, ce qui assurerait à l’Ajax de le vendre cinq fois plus cher que le montant auquel ils l’ont acheté. Son nom serait lié à plusieurs cadors de Premier League parmi lesquels Arsenal, Newcastle et Manchester United.

