Chelsea : Xabi Alonso fait le point sur le cas Mykhaïlo Mudryk
De retour sur les terrains, après avoir initialement été suspendu quatre ans pour dopage, Mykhaïlo Mudryk tente de retrouver ses marques à Chelsea. Présent en ce moment même à Hong-Kong pour le stade de pré-saison des Blues, l’international ukrainien (28 sélections) pourrait toutefois aller voir ailleurs, le temps d’une saison. Comme nous vous l’avons indiqué, Strasbourg - club du même consortium que Chelsea - s’est positionné pour se faire prêter l’ancien joueur du Shaktar Donetsk pendant une saison.
Questionné sur l’avenir de son joueur de 25 ans, Xabi Alonso a d’abord évoqué la réintégration de l’ailier au sein de l’effectif. « Tout s’est passé si vite que l’essentiel, pour nous, c’est de penser à lui, de faire en sorte qu’il se sente à nouveau intégré à la dynamique du groupe, qu’il fasse partie de l’équipe, a-t-il expliqué en conférence de presse, laissant par la suite planer le doute sur son futur à Stamford Bridge. Nous devons faire le point, mais une chose est sûre… c’est un cas particulier, il faut faire preuve de compréhension. » Pour rappel, le contrat de Mudryk expire en 2031.
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