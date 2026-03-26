CAN 2025 : le Sénégal prépare une plainte au pénal pour corruption

En marge de la conférence de presse organisée jeudi dans le 17e arrondissement de Paris, les avocats de la Fédération sénégalaise ont annoncé une nouvelle étape dans l’escalade judiciaire autour de la finale de la CAN 2025. Alors que la fédération a déjà saisi le TAS pour contester la décision de la CAF attribuant la victoire au Maroc sur tapis vert, ses conseils ont indiqué que d’autres actions pourraient être engagées en parallèle de la procédure sportive.

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L’avocat Me Seydou Diagne a ainsi confirmé qu’une plainte pour corruption était en préparation. « Une plainte pour corruption va être déposée contre cinq personnes », a-t-il déclaré, tout en précisant que le Sénégal « n’accuse pas le Royaume du Maroc ». Le conseil de la FSF affirme toutefois disposer « d’éléments légitimes » pour demander l’ouverture d’une enquête pénale internationale aux États-Unis, ce qui pourrait donner une nouvelle dimension à un dossier déjà explosif dans le football africain.