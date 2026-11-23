Didier Digard n’a pas esquivé le sujet du lourd revers concédé face à Côme (1-9), qui a profondément marqué les esprits. Le nouvel entraîneur du RC Lens sait que cette défaite doit servir de leçon pour permettre à son groupe de rebondir. « Ce score a fait beaucoup de mal, on en est conscients. Mais il faut comprendre ce qui a pu se passer, corriger et avancer. C’est comme pour les victoires, on ne peut pas faire que des constats. On apprend dans tous les moments », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que cette rencontre constituait un véritable test mental. « Pour passer à autre chose, il faut enchaîner les bonnes performances. Le groupe avance très bien malgré cela et c’est à moi de trouver des solutions. »

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Avec seulement trois points au compteur après quatre journées, Lens aborde un rendez-vous crucial dans cette campagne européenne. Le déplacement à Leipzig, mardi soir, pourrait peser lourd dans la course à la qualification. « Ce match sera très important. Il nous donnera une indication sur nos chances de continuer dans cette compétition. C’est donc un tournant important, pas le dernier virage, car il restera des matches derrière », a prévenu Digard.