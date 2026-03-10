Antoine Semenyo, la nouvelle arme offensive de Manchester City qui fait trembler le Real Madrid

Manchester City s’apprête à vivre l’un des rendez-vous les plus attendus de sa saison européenne. Opposés, encore, au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola devront se montrer solides pour espérer poursuivre leur route dans la compétition. Et dans ce choc devenu presque classique du football européen ces dernières années, un homme pourrait bien attirer tous les regards : Antoine Semenyo. Recruté cet hiver pour près de 72 millions d’euros, l’international ghanéen s’est imposé en quelques semaines seulement comme l’une des nouvelles armes offensives majeures des Citizens. Une ascension fulgurante qui pourrait peser lourd face au club le plus titré de l’histoire de la compétition.

Pourtant, la concurrence ne manquait pas dans l’effectif de Manchester City. Entre Jérémy Doku, Omar Marmoush, Rayan Cherki, Savinho ou encore Phil Foden, les ailes mancuniennes semblaient déjà bien fournies. Mais Semenyo n’a pas mis longtemps à bousculer la hiérarchie. Depuis son arrivée en janvier, l’ancien joueur de Bournemouth a été titularisé à 11 reprises en 13 apparitions toutes compétitions confondues, pour un total déjà impressionnant de 7 buts et 2 passes décisives. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, son profil séduit particulièrement Pep Guardiola, qui suivait le joueur depuis longtemps. « Nous le suivons depuis quelques années. C’est pourquoi le club a fait le geste de le recruter, à l’âge idéal. Les meilleures années sont devant lui. Il ne vient pas ici pour un, deux ou trois matchs, mais pour plusieurs années », expliquait l’entraîneur catalan en janvier dernier, visiblement convaincu du potentiel de sa recrue.

Une intégration express chez les Citizens

Avant de rejoindre l’Etihad Stadium, Semenyo s’était déjà illustré lors de la première partie de saison avec Bournemouth. En seulement 6 mois, il avait inscrit 10 buts en 21 rencontres disputées, attirant définitivement l’attention de Manchester City. Depuis son arrivée, il a même brisé une idée reçue souvent associée aux joueurs de Guardiola : celle d’une longue période d’adaptation. Dès son premier match avec les Citizens, en FA Cup face à Exeter City, le Ghanéen avait frappé fort avec un but et une passe décisive. Depuis, son influence n’a cessé de grandir, au point d’afficher des statistiques comparables, voire supérieures sur certaines périodes, à celles d’Erling Haaland. Sa polyvalence tactique joue également en sa faveur : utilisé à droite, à gauche ou même en pointe, il a déjà marqué dans chacune de ces positions, preuve de sa capacité à s’intégrer dans les différents systèmes de Guardiola. « Il n’y a pas de secret. C’est un environnement fantastique, l’équipe et l’entraîneur ont facilité mon intégration. Tout ressemble à un conte de fées en ce moment », a confié Semenyo à TNT Sports.

À l’approche du choc contre le Real Madrid, la pression sera toutefois immense sur ses épaules. Semenyo devrait être titularisé dans un secteur offensif qui pourrait notamment être articulé autour d’Erling Haaland, comme ce fut le cas récemment en Premier League contre Nottingham Forest. Ce jour-là, il avait ouvert le score sur une passe de Rayan Cherki, confirmant encore son efficacité. Désormais, c’est un défi d’une toute autre dimension qui l’attend face aux Madrilènes. Nommé récemment pour le titre de joueur du mois en Premier League après un mois de février remarquable, le Ghanéen continue d’impressionner par sa vitesse, son intensité et son sens du but. « Il marque beaucoup et possède un excellent sens du but sur les secondes opportunités. Mais ce n’est pas tout : sa vitesse et sa percussion en font un joueur de très haut niveau », a également salué Guardiola. Autant d’atouts qui pourraient faire de lui l’une des clés du duel face au Real Madrid, dans un choc où Manchester City aura besoin de toutes ses armes offensives pour espérer faire tomber le géant espagnol.