Le communiqué de MU après l'intrusion à Old Trafford

Suite aux débordements survenus ce dimanche, provoquant le report de la rencontre face à Liverpool (34e journée de Premier League), Manchester United vient de publier un communiqué officiel. «Après les évènements d'hier, pendant que plusieurs fans voulaient exercer leur droit de protester et d'exprimer leur opinion de manière paisible, certains ont tenté d'interrompre la préparation de l'équipe et du match d'hier», peut-on lire sur le communiqué.

«La majorité de nos fans condamnent et condamneront les dommages criminels et la violence envers le staff, la police et d'autres supporters et ces questions sont désormais entre les mains de la justice. Le club n'a aucune envie de voir les protestataires punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées et prendra ses propres sanctions contre certains abonnés identifiés». Les Red Devils ont par ailleurs expliqué que «les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles les protestataires ont été autorisés à accéder au stade et à la pelouse par une porte ouverte par des membres du staff» étaient complètement fausses.