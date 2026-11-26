Le PSG a laissé filer ses premiers points de la saison en Ligue des Champions. Opposés à une séduisante AS Roma au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont été accrochés (2-2) au terme d’une rencontre particulièrement disputée. Rapidement surpris par l’ouverture du score de Mario Hermoso (5e), les Parisiens ont longtemps éprouvé des difficultés à contourner le bloc romain, avant de revenir dans la partie grâce à Illya Zabarnyi (31e). L’entrée d’Ousmane Dembélé a ensuite permis aux champions d’Europe de prendre l’avantage sur penalty (62e), mais une main de Vitinha dans la surface a offert à Donyell Malen l’occasion d’égaliser (78e). Un résultat frustrant pour Paris, qui espérait poursuivre son sans-faute dans cette phase de Ligue des Champions. Au-delà de ce premier accroc européen, cette soirée devait surtout permettre d’en savoir davantage sur les solutions offensives dont dispose Luis Enrique pour pallier les absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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Touché gravement il y a un mois, le Géorgien manque toujours à l’appel, tandis que le Golden Boy 2025 a, lui aussi, rejoint l’infirmerie après sa blessure du week-end dernier. Deux forfaits particulièrement préjudiciables pour un collectif qui s’appuie énormément sur la capacité de ses ailiers à éliminer et à créer des décalages. Dans ce contexte, le mercato hivernal commence forcément à prendre une place grandissante dans les réflexions parisiennes. Face à la Roma, Maghnes Akliouche, Senny Mayulu et Ferran Torres avaient ainsi une belle occasion de marquer des points. Ousmane Dembélé, lui, débutait sur le banc malgré les interrogations autour de son état physique. «J’ai aligné la formation que je pensais la plus capable de jouer ce type de match très physique. Contre la Roma, il n’y a jamais de calme, de tranquillité. C’est très différent de ce à quoi on est habitués. Quels que soient les joueurs, on aurait eu des difficultés», a justifié Luis Enrique. Un véritable test pour les joueurs appelés à prendre le relais des deux grands absents.

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Une déception générale pour le moment

Dans ce trio offensif remanié, Senny Mayulu a finalement été celui qui a laissé la meilleure impression. Positionné sur le côté gauche, le jeune Parisien a connu quelques séquences intéressantes, avec une belle percée individuelle à la 21e minute et une activité appréciable dans les déplacements. Surtout, il a parfaitement exécuté le corner permettant à Zabarnyi de remettre les deux équipes à égalité (31e). Généreux dans les efforts, régulièrement amené à permuter avec Ferran Torres, le néo-international français a essayé d’apporter des solutions malgré la densité du dispositif romain. Tout n’a pas été parfait, mais sa prestation reste encourageante dans une soirée compliquée pour les offensifs parisiens. Son remplacement par Mika Godts à la 67e minute n’a en revanche rien changé. Le Belge, arrivé pour apporter de la fraîcheur, a manqué sa reprise au second poteau sur corner avant de réclamer en vain un penalty quelques instants plus tard. Une entrée particulièrement discrète qui soulève encore des questions sur le rendement de l’ancien joueur de l’Ajax. Le constat est beaucoup plus sévère pour Maghnes Akliouche et Ferran Torres. Titularisé dans le couloir droit, l’ancien Monégasque a vécu un véritable cauchemar face à Wesley. Sa perte de balle à l’origine de l’ouverture du score romaine a immédiatement placé son équipe dans une situation délicate. Malgré quelques tentatives pour se racheter, l’international français n’a jamais réussi à véritablement déstabiliser son adversaire direct. Pire, une nouvelle approximation de sa part a précédé le penalty transformé par Malen (78e). Il a tout de même eu le mérite de trouver Hakimi dans la profondeur sur l’action du penalty parisien, mais cela reste bien maigre au regard de ses difficultés.

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Dans l’axe, Ferran Torres n’a pas davantage convaincu. Trop discret dans les trente derniers mètres, l’Espagnol a manqué de justesse dans ses choix et n’a jamais réellement trouvé la solution face à la défense à trois de Gasperini. Son remplaçant Ousmane Dembélé a, lui, rappelé en quelques minutes ce qui manquait à cette attaque. Buteur sur penalty, le Ballon d’Or 2025 a apporté davantage de spontanéité et de fluidité, passant même tout près du doublé sur une superbe action individuelle. Quentin Ndjantou, entré en fin de rencontre à la place d’Akliouche, n’a pas eu le temps de se mettre en évidence. Mais Luis Enrique préfère applaudir la Roma que de retenir des contre-performances. «Non, ça a été tout le mérite de la Roma. Quels que soient les joueurs alignés, on aurait été en difficulté. Quand une équipe presse de cette manière, avec cette mentalité, cette intensité, c’est très difficile. Surmonter ce type de pression c’est très compliqué. J’ai vu les matches de la Roma contre le Real Madrid et Manchester United, elle méritait plus de points». Au terme de cette soirée, le bilan reste assez préoccupant pour Luis Enrique. Nuno Mendes a même reconnu que Doué et Kvara ont cruellement manqué à l’équipe. «C’est compliqué, on a perdu deux grands joueurs mais le groupe est costaud». Si Mayulu a montré quelques motifs d’espoir, les autres solutions offensives n’ont pas véritablement saisi leur chance. Et à l’approche du mercato hivernal, les interrogations autour de la profondeur de l’effectif parisien risquent de prendre encore davantage d’ampleur.