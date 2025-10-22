Menu Rechercher
Bayer : Tapsoba lucide après l’expulsion d’Andrich et la défaite face au PSG

Leverkusen 2-7 PSG

Soirée cauchemardesque pour le Bayer Leverkusen. Face à un Paris Saint-Germain en démonstration (7-2) lors de la 3e journée de la Ligue des Champions ce mardi soir, les Allemands ont rapidement sombré, notamment après l’expulsion de leur capitaine Robert Andrich en première période, coupable d’un violent coup de coude sur Désiré Doué à la 33e. Réduits à 10, les hommes de Kasper Hjulmand n’ont jamais su contenir la puissance offensive parisienne, même après le rouge de Zabarnyi à la 37e.

Au micro de Prime Video, le défenseur central Edmond Tapsoba a reconnu la supériorité du PSG, tout en pointant les erreurs fatales de son équipe : « quand on fait des erreurs, c’est normal d’être sanctionné. C’est décevant. On sait que le Paris Saint-Germain est l’une des meilleures équipes du monde, on savait que ce serait difficile. » Un constat lucide après une lourde défaite qui rappelle combien la moindre faute peut être impardonnable à ce niveau.

