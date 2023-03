ECA et la FIFA prolongent leur protocole d’accord

L’ECA (l’association européenne des clubs) et la FIFA continuent d’avancer main dans la main. Les deux entités ont prolongé jusqu’en 2030 leur protocole d’accord. Plusieurs changements importants sont à signaler. L’ECA soutient officiellement le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs qui verra le jour en 2025. Et le budget alloué pour indemniser les clubs envoyant des joueurs en Coupe du Monde a augmenté de près de 150 millions de dollars.

« Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Nasser Al-Khelaïfi, son homologue de l’Association européenne des clubs (ECA), ont signé aujourd’hui le renouvellement du protocole d’accord entre les deux organisations dans le cadre de la 29e assemblée générale de l’ECA à Budapest (Hongrie).Courant jusqu’au 31 décembre 2030, cet accord renforce la relation entre la FIFA et l’ECA, apportant une stabilité à long terme au football de sélections et de clubs. Il comprend notamment un engagement de la part des clubs à se conformer jusqu’en 2030 au calendrier international des matches, qui a été unanimement approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars dernier. L’ECA a également confirmé son soutien à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui verra le jour en 2025 et comptera 12 représentants européens, à un match annuel opposant le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA au vainqueur d’un barrage intercontinental, ainsi qu’à la création d’une Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA. Le Programme de répartition des bénéfices aux clubs, qui dédommage tous les clubs mettant des joueurs à disposition pour la Coupe du Monde de la FIFA™, verra quant à lui son budget passer de USD 209 millions pour les éditions 2018 et 2022 de la compétition phare du football masculin à USD 355 millions pour les éditions 2026 et 2030 », indique le communiqué.

