Copa América : l'Argentine obtient sa première victoire face à l'Uruguay

Il n'y avait clairement pas urgence, mais en Argentine, on l'attendait. Et cette première victoire dans la Copa América est tombée cette nuit, face à l'Uruguay. Il y avait de nombreux noms bien connus des fans de foot sur la pelouse, comme Messi, forcément, côté argentin, accompagné de l'ancien parisien Gio Lo Celso ou de Lautaro Martinez notamment. En face, la Celeste pouvait s'appuyer sur son duo Cavani-Suarez en pointe, avec Federico Valverde ou Rodrigo Bentancur en soutien des deux vétérans de l'attaque, qui n'ont pas pu mettre à mal l'arrière-garde argentine.

Très vite, Lionel Messi allait commencer à envoyer des avertissements au pays voisin. Il y avait très longtemps que l'Argentine n'avait pas déployé un jeu aussi fluide, à l'image de ce but de Guido Rodriguez. Le milieu de terrain du Betis mettait rapidement les siens devant, de la tête au deuxième poteau, après un joli caviar de la star du FC Barcelone (1-0, 13e). Cette dernière était bien accompagnée puisque Rodrigo De Paul par exemple a lui aussi rendu une copie plus qu'honorable.

Un bon Messi

Un avantage assez logique à la pause malgré une petite baisse de régime dans les minutes qui ont précédé le coup de sifflet de l'arbitre. Au retour des vestiaires, l'Uruguay commençait d'ailleurs à montrer un peu plus de mordant, et les Argentins avaient du mal à trouver Messi entre les lignes. Scaloni décidait d'ailleurs, via ses changements, de solidifier un peu son équipe, alors que les troupes d'Oscar Tabarez commençaient enfin à s'offrir des situations intéressantes, via les deux habituels en attaque.

Mais l'Albiceleste tenait, grâce à un bon Cristian Romero en défense notamment, et commençait même à ressortir la tête de l'eau en fin de partie, confisquant le cuir à son adversaire, toujours avec un Lionel Messi étincelant dans le jeu. Avec les trois points, l'Argentine prend provisoirement la tête du groupe A. On rappelle que la compétition est organisée en deux poules de cinq équipes chacune, et les quatre premières sont qualifiées. Les Argentins ne devraient donc pas avoir trop de mal à se qualifier pour les quarts de finale...