L’OL va toucher un joli pactole grâce au départ de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais devrait réaliser une opération financière intéressante avec le départ de Paulo Fonseca. Alors que le technicien portugais a fait part de sa volonté de rejoindre le Sporting CP, un accord total a été trouvé ces dernières heures entre toutes les parties, comme nous l’avions annoncé. Selon les dernières informations de L’Équipe, le club rhodanien va ainsi récupérer une indemnité de transfert supérieure à trois millions d’euros pour libérer son entraîneur.

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Mais l’intérêt de cette opération ne s’arrête pas là pour les finances lyonnaises. En acceptant de laisser partir Fonseca, l’OL va également économiser les huit derniers mois de son contrat. Le salaire mensuel du Portugais est estimé à environ 400 000 euros bruts, ce qui représente une économie de près de 3,2 millions d’euros pour le club. Une sacrée rentrée d’argent pour le club rhodanien, qui doit encore présenter un dossier à la DNCG, le gendarme financier, dans quelques semaines.

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Le départ de Paulo Fonseca va aider pour la DNCG

La direction lyonnaise avait aussi des raisons sportives de faciliter ce départ. Après avoir appris la volonté de son entraîneur de rejoindre le Sporting CP, les dirigeants ne souhaitaient pas poursuivre avec un technicien qui n’avait plus véritablement la tête à Lyon. Le capitaine Corentin Tolisso avait d’ailleurs confirmé que Fonseca avait annoncé son départ aux joueurs avant la rencontre face à Angers, lui qui n’a pu retenir ses larmes lors du deuxième but de son capitaine contre le SCO d’Angers, dimanche soir (2-0).

Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Au-delà de l’indemnité récupérée, cette séparation permet donc à l’OL de se délester d’un salaire conséquent tout en tournant rapidement la page Fonseca. Le club doit désormais se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour prendre les commandes de l’équipe, alors que les prochaines échéances sportives approchent. Une opération qui pourrait ainsi s’avérer particulièrement bénéfique sur le plan économique pour la formation rhodanienne, alors que Carlos Vicens est dorénavant le favori pour prendre la suite.