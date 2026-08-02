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Amical : le triplé de Lepaul n’a pas pu empêcher le nul de Rennes contre Galatasaray

Par Valentin Feuillette
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp
Galatasaray 3-3 Rennes

Le Stade Rennais a longtemps cru signer une victoire de prestige sur la pelouse de Galatasaray, avant d’être finalement rejoint dans les derniers instants pour un nul spectaculaire (3-3). Menés une première fois après l’ouverture du score de Victor Osimhen, les Bretons avaient rapidement réagi grâce à un superbe lob d’Esteban Lepaul. Malgré une nouvelle erreur défensive qui a permis à Gabriel Sara de redonner l’avantage aux Turcs au retour des vestiaires, les joueurs de Franck Haise n’ont jamais cessé de proposer un jeu ambitieux, porté par un pressing intense et de nombreuses situations offensives.

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La rencontre a semblé basculer en faveur de Rennes durant la dernière demi-heure. Esteban Lepaul a d’abord égalisé de la tête sur un centre de Nagida avant de transformer un penalty obtenu par Ludovic Blas pour s’offrir un triplé. Alors que les Rennais pensaient tenir leur succès, Galatasaray a finalement obtenu un penalty dans le temps additionnel à la suite d’un contact litigieux impliquant Adrien Thomasson, en l’absence de VAR. Les Turcs ont transformé grâce à Yilmaz cette ultime occasion pour arracher un match nul (3-3), privant le club breton d’un succès qui semblait lui tendre les bras.

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