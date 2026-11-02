OM : Bruno Genesio identifie le principal axe de progression

Quatre victoires consécutives et une nouvelle démonstration d’efficacité face à Toulouse (2-0) : l’OM retrouve progressivement des couleurs en Ligue 1. Malgré cette embellie, Bruno Genesio garde les pieds sur terre et sait que son équipe dispose encore d’une marge de progression. Interrogé sur ce point en conférence de presse après le succès contre les Violets, l’entraîneur marseillais a ciblé un aspect précis du jeu de ses hommes : leur capacité à maintenir le même niveau d’intensité pendant toute une rencontre.

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« Il y a des domaines dans lesquels on doit encore s’améliorer, notamment sur la continuité dans le jeu. On voit très bien depuis le début de saison qu’à part peut-être un match ou deux, on a du mal à faire 90-95 minutes constantes. On a vraiment une belle marge de progression si on est capables de s’améliorer dans ce domaine. Mais on est capables, à la fois dans la récupération d’être très performants, mais aussi dans le jeu de montrer des choses intéressantes. (…) On pourra faire un premier bilan sûrement à la trêve de Noël. » Le technicien a également souligné la qualité du premier acte face à Toulouse, marqué par le pressing, les projections vers l’avant et les nombreux mouvements offensifs. Il estime toutefois que l’OM doit encore gagner en régularité pour franchir un cap.