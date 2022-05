ASSE-AJA : Jean-Marc Furlan jubile

Dix ans après, l'AJ Auxerre est de retour en Ligue 1. Ce dimanche, à l'issue du barrage Ligue 1 contre l'AS Saint-Étienne, le club bourguignon a validé son ticket pour l'élite du football français en triomphant des Verts aux tirs au but (1-1, 5-4 aux TAB). Si les Auxerrois n'ont pas pu célébrer comme ils l'auraient voulu en raison du chaos à Geoffroy-Guichard, Jean-Marc Furlan, le coach de l'AJA qui vient de faire monter une de ses équipes en L1 pour la cinquième fois de sa carrière, n'a pas caché sa satisfaction au micro de Prime Video.

« Je suis heureux, c'est la première fois que j'accède en Ligue 1 avec les barrages. C'est vrai que c'est beaucoup de tension. Les joueurs sont très heureux. Ce soir on s'est fait secouer, mais on le savait. Comment on est capable de tenir le choc et d'aller jusqu'au bout, et ça me fait beaucoup plaisir. C'est 12 mois de travail. Arriver, pour une fois, à monter en Ligue 2 après les barrages, c'est rare. Le secret ? Ce n'est pas vraiment un secret. C'est surtout comment on arrive à créer une très forte dynamique collective dans un groupe. Et quels sont les protocoles de jeu qu'on peut mettre en place dans l'équipe. »