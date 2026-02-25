Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG-Monaco : les compositions sont tombées

Par Jules Aublanc
1 min.
PSG ASM @Maxppp
Le PSG et Monaco vont être fixés. Les deux dernières équipes françaises encore en lice en Ligue des Champions s’affrontent ce mercredi soir dans le barrage retour (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Vainqueurs la semaine dernière en Principauté (1-0), les tenants du titre doivent éviter la défaite pour rallier les 8es de finale de la compétition.

Privé de Dembélé et Ruiz, Paris se présente avec une attaque Kvaratskhelia-Doué-Barcola. Zaïre-Emery prend place dans l’entrejeu, aux côtés de Vitinha et Neves. Pas de surprise derrière, avec Hakimi et Mendes sur les côtés pour encadrer une charnière Marquinhos-Pacho devant Safonov. En face, l’ASM évolue avec une défense à trois composée de Kehrer, Zakaria et Faes, Vanderson et Henrique occupant les postes de pistons. Camara et Bamba sont au milieu de terrain tandis qu’Akliouche est de retour, épaulant Coulibaly en soutien de Balogun.

Les compositions :

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria, Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly.

Ligue des Champions
PSG
Monaco

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
