Premier League : les joueurs argentins prêts à se rebeller !

À quelques jours du début de la trêve internationale, plusieurs clubs et ligues ont décidé de refuser le départ des joueurs convoqués par leurs sélections sélectives, comme la Premier League. En effet, les restrictions gouvernementales britanniques (quarantaine...) pourrait bien pénaliser les équipes de PL à la fin de la trêve, puisque leurs joueurs seraient absents plusieurs jours en raison de leur isolement.

La suite après cette publicité

Mais les Argentins sélectionnés et évoluant en Angleterre pourraient bien transgresser cette interdiction : en effet, le gardien de but de l'Albiceleste a annoncé samedi soir qu'il rejoindrait la sélection de Lionel Scaloni malgré la demande de son entraîneur Dean Smith de rester à Birmingham. Le Daily Mail ajoute que la fédération est optimiste quant aux arrivées de son coéquipier en club Emi Buendia, comme celles de Giovani Lo Celso et Cristian Romero (Tottenham) pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Venezuela, le Brésil et la Bolivie.