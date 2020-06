Tottenham : retournement de situation pour Tanguy Ndombele !

Le torchon brûle entre Tanguy Ndombele (23 ans) et José Mourinho. Le manager portugais réputé pour son exigence quotidienne excède le milieu de terrain français. Entre les deux hommes les divergences d'opinions se sont multipliées ces dernières heures et l'ancien Lyonnais semble aujourd'hui à bout. Il faut dire que le Special One n'apprécie pas particulièrement la nonchalance de l'intéressé ou encore ses difficultés à se montrer régulier dans les performances.

La relation entre Mourinho et le joueur aurait d’ailleurs atteint un point de non retour. Conscient que son avenir à Tottenham s'obscurcit, l'international français pense à un départ dès cet été. Comme nous vous le révélions, le FC Barcelone mais aussi le Bayern Munich et le PSG songeraient à attirer le natif de Longjumeau dans leurs filets. Auteur de deux réalisations en dix-neuf apparitions en Premier League, Ndombele jouit toujours d'une belle cote de popularité sur le marché. Sous contrat jusqu'en 2025, les Spurs ne braderont pas un joueur pour lequel ils ont déboursé 60 millions d'euros l'été dernier. Ce samedi, Mundo Deportivo dévoile de nouvelles informations sur le dossier Ndombele.

José Mourinho bloque un départ de Ndombele

Et celles-ci s'avèrent pour le moins surprenantes. Si du côté du FC Barcelone on conserve un œil attentif sur la situation du joueur, Tottenham posséderait une vision bien différente des choses. Le club anglais aurait ainsi signifié au média espagnol que José Mourinho souhaiterait en effet voir son joueur rester la saison prochaine. Les Spurs ont également indiqué qu'il n'y avait aucune tension entre le manager portugais et le joueur français.

Le Special One compterait donc plus que jamais sur un élément qui lui donne pourtant du fil à retordre au quotidien. En marge de cette information, José Mourinho se montrerait dubitatif sur une future incorporation de Philippe Coutinho au sein du onze de Tottenham. Un ressenti de nature à enterrer définitivement la piste menant au milieu offensif brésilien ? En attendant, si Tanguy Ndombele souhaite prendre la poudre d'escampette cet été, il devra convaincre José Mourinho du bien-fondé de cette décision...