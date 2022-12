Coupe du Monde 2022 : l'Argentine tremble avant la finale face à la France !

La suite après cette publicité

Le grand jour est arrivé. Cet après-midi, à 16h heure française, les Bleus et l'Argentine vont se disputer ce titre de champion du monde 2022. Une sacrée affiche, avec la bande de Lionel Messi qui rêve d'offrir ce Mondial tant attendu à La Pulga pour sa dernière participation dans la compétititon, face aux troupes de Didier Deschamps qui veulent être sacrées meilleure équipe de la planète une deuxième fois de suite. Mais c'est surtout en Argentine qu'on semble avoir la pression, plutôt qu'en France, où les supporters attendent ce match plutôt tranquillement.

« Le rêve de tous les Argentins et la possibilité de terminer avec 36 années de frustration. [...] C'est une opportunité qui ne se représentera plus. Tout un pays l'attend », titre par exemple le quotidien généraliste La Nacion, confirmant la pression énorme qu'ont les hommes de Lionel Scaloni sur les épaules. Dans les différentes analyses d'avant-match, les médias argentins ne se mouillent pas vraiment et mettent les deux équipes à un niveau similaire. Pour eux, il y a moyen de faire mal aux Bleus, puisque le niveau des deux formations est semblable, avec des faiblesses et des forces d'un côté comme de l'autre.

Gagner pour Messi

« La France, en tant que champion, se sent sûrement favori. Mais elle a démontré qu'elle n'est pas invincible. Elle a aussi traversé des moments compliqués dans ces derniers matchs », peut-on lire dans le média cité plus haut par exemple. Sans surprise, c'est Lionel Messi que l'on voit partout dans les médias argentins en ce dimanche matin. « Messi joue sa dernière chance d'atteindre la gloire », écrit par exemple Clarin, qui ajoute que « voir Messi lever cette pièce unique de 36,8 centimètres qui pèse 6,175 kilos et est faite d'or de 18 carats est l'image qui manque à l'album de l'histoire de ce sport ».

Contrairement aux clichés habituels que l'on peut avoir sur les Argentins, ce n'est clairement pas de la confiance ou de l'arrogance que l'on retrouve dans les médias locaux. Les éloges envers les Bleus sont nombreux, et se concentrent surtout autour de Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Enfin, pour beaucoup, quelle que soit l'issue du Mondial, c'est déjà un tournoi réussi. « Le résultat nous fera pleurer de joie ou de tristesse. Mais nous sommes déjà tous émus », raconte Olé. Que le meilleur gagne !