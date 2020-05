Coronavirus, Barça : Ousmane Dembélé enfin testé

La semaine dernière, les joueurs du FC Barcelone ont été testés. Tous, sauf un, Ousmane Dembélé. Et pour cause, n'étant pas inscrit pour la deuxième partie de saison à cause de sa blessure, le Français n'avait pas le droit aux tests distribués par la Liga et ne pouvait donc pas revenir au centre d'entraînement. Mais comme l'explique la Cadena COPE ce lundi, c'est désormais chose faite.

Le joueur tricolore a effectivement été testé à domicile plus tôt dans la journée. Si le test est négatif, comme ce fut le cas pour tous ses coéquipiers, il pourra retrouver le centre Joan Gamper et poursuivre sa récupération en vue d'un possible retour pour la fin de saison dans le cas où la Liga autorise les clubs à enregistrer de nouveaux joueurs.