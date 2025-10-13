Eliminatoires CM - Europe
EdF : les images du premier but de Mateta avec la France
1 min.
@Maxppp
Les Bleus avaient pris l’avantage à Reykjavik grâce à Jean-Philippe Mateta, auteur de son tout premier but en équipe de France. Pour sa première titularisation, l’attaquant de Crystal Palace a parfaitement saisi sa chance. Lancé côté gauche, Akliouche a déposé un centre millimétré devant le but, et Mateta, arrivé au second poteau, a plongé pour pousser le ballon au fond des filets.
La suite après cette publicité
TF1 @TF1 – 22:16
🇮🇸 Islande 1 - 2 France 🇫🇷 #ISLFRAVoir sur X
BUUUT ! Mateta donne l'avantage aux Bleus grâce à une passe décisive incroyable d'Akliouche.
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUUUT ! Mateta donne l'avantage aux Bleus grâce à une passe décisive incroyable d'Akliouche.
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Un but plein d’opportunisme et d’envie qui avait permis aux hommes de Deschamps de renverser la situation. Mateta, visiblement ému, avait célébré avec tout le banc, conscient d’avoir signé un moment fort de sa jeune aventure en Bleu.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer