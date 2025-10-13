EdF : les images du premier but de Mateta avec la France

Les Bleus avaient pris l’avantage à Reykjavik grâce à Jean-Philippe Mateta, auteur de son tout premier but en équipe de France. Pour sa première titularisation, l’attaquant de Crystal Palace a parfaitement saisi sa chance. Lancé côté gauche, Akliouche a déposé un centre millimétré devant le but, et Mateta, arrivé au second poteau, a plongé pour pousser le ballon au fond des filets.

Un but plein d’opportunisme et d’envie qui avait permis aux hommes de Deschamps de renverser la situation. Mateta, visiblement ému, avait célébré avec tout le banc, conscient d’avoir signé un moment fort de sa jeune aventure en Bleu.