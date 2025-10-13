Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : les images du premier but de Mateta avec la France

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jean-Philippe Mateta pour son retour avec Crystal Palace @Maxppp
Islande 2-2 France

Les Bleus avaient pris l’avantage à Reykjavik grâce à Jean-Philippe Mateta, auteur de son tout premier but en équipe de France. Pour sa première titularisation, l’attaquant de Crystal Palace a parfaitement saisi sa chance. Lancé côté gauche, Akliouche a déposé un centre millimétré devant le but, et Mateta, arrivé au second poteau, a plongé pour pousser le ballon au fond des filets.

TF1
🇮🇸 Islande 1 - 2 France 🇫🇷 #ISLFRA

BUUUT ! Mateta donne l'avantage aux Bleus grâce à une passe décisive incroyable d'Akliouche.

Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Un but plein d’opportunisme et d’envie qui avait permis aux hommes de Deschamps de renverser la situation. Mateta, visiblement ému, avait célébré avec tout le banc, conscient d’avoir signé un moment fort de sa jeune aventure en Bleu.

Eliminatoires CM - Europe
France
Jean-Philippe Mateta

