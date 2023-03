JT Foot Mercato : la planète foot rend hommage au recordman Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, le recordman !

Après avoir égalisé Edinson Cavani lors du Classique face à l’OM, Kylian Mbappé a dépassé l’Uruguayen ce samedi en inscrivant sa 201e réalisation sous le maillot parisien face au FC Nantes. A 24 ans, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, le tout en 247 matches. Un incroyable hommage a eu lieu après la rencontre et les messages de félicitations ont commencé à affluer un peu partout dans le monde. Et ça a commencé par Edinson Cavani, désormais 2ème meilleur buteur du club parisien. Sur ses réseaux sociaux, le Matador a félicité le Français :«Félicitations Kylian pour ton nouveau record avec le PSG, emmène les supporters le plus haut possible. Une accolade de buts», a écrit l’attaquant de 35 ans. La plupart de ses coéquipiers lui ont aussi adressé un petit mot, en commençant par ses compatriotes en attaque, Léo Messi et Neymar. Sous son post Instagram, les messages de félicitations ont été aussi très nombreux comme vous pouvez le voir. Kylian Mbappé a aussi été adoubé par des légendes du ballon rond comme David Beckham, mais pas que ! Les anciens du PSG ont aussi eu un mot pour le Français ! Pour Safet Sušić, le Kyks est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire du PSG. « Bien sûr qu’il l’est et j’irais même plus loin, la France n’a jamais possédé de joueur aussi fort ! Il est hyper complet et n’arrête pas de progresser. Il a reçu des dons de Dieu, sa vitesse et sa vivacité, mais en plus, il travaille énormément. C’est un garçon très intelligent, avec une excellente hygiène de vie, et s’il continue à être épargné par les blessures, ce que je lui souhaite, il sera l’un des plus grands de l’histoire du foot », a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe.

Le Real essaie de calmer Vinicius Jr

Cette saison plus que jamais, Vinicius Junior semble avoir pris une tout autre dimension au Real Madrid. Cela se ressent évidemment dans son apport sur le terrain, mais aussi du traitement que lui réservent désormais ses adversaires. Le Brésilien est de loin le joueur qui subit le plus de fautes cette saison en Liga ! Après 20 matches de championnat, Vinicius en avait déjà subi 79 ! Face à Majorque en février dernier, Vini avait été fauché à 10 reprises ! Un triste record. Et ça, c’est sans compter sur les insultes racistes qu’il subit aussi de la part des supporters adverses. Pour le jeune joueur de 22 ans, c’est évidemment très compliqué de se contenir face à toutes ces provocations et l’intéressé a craqué à plusieurs reprises. Le journal AS fait part de l’inquiétude du Real Madrid pour son joueur. S’il est évidemment considéré comme une victime, le club madrilène travaille pour que le joueur se canalise. Et d’après le média espagnol, le club a pris des mesures pour l’aider à surmonter les provocations. Une opération menée en interne qui aurait démarré depuis plusieurs mois. L’objectif, c’est d’aider le joueur à se construire une carapace afin qu’il ne réponde plus aux provocations, même les pires qui soient. Un dossier qui est suivi de près par le président en personne, Florentino Perez. Depuis le début de la saison, Vinicius Jr a déjà écopé de 10 cartons jaunes toutes compétitions confondues. Et ça a souvent été pour faire part de son agacement auprès des officiels.

Benzema a le soutien du Real

Les dirigeants madrilènes doutent clairement des capacités de Karim Benzema pour continuer à performer au club. Sa fragilité physique et ses performances sont pointées du doigt par le quotidien espagnol : Benzema a déjà raté 12 matchs à cause de sept problèmes physiques différents et il est bien en dessous de ses standards de la saison précédente. La direction de la Casa Blanca craint que cela se poursuive à cause de son âge, 35 ans. Son gros passage à vide en ce moment indique que l’avenir du Ballon d’Or est donc remis en question au Real Madrid ! Mais son coach Carlo Ancelotti ne se dit pas inquiet pour son attaquant et est même venu à son secours en conférence de presse.