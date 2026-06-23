CdM 2026 : le Ghana accroche l’Angleterre

Après avoir fait sensation lors de son entrée en lice, avec une belle victoire contre la Croatie (4-2), les Three Lions voulaient confirmer qu’ils sont un candidat sérieux au titre final dans cette Coupe du Monde 2026. Ce mardi, ils défiaient le Ghana du côté de Boston. Une nation qui avait aussi remporté son premier match - 1-0 face au Panama - et c’est donc un duel pour la première place du Groupe L qui se disputait ce soir. Pour ce match chargé de symboles, le Ghana étant une ancienne colonie britannique, Thomas Tuchel misait encore sur du classique, avec ce quatuor offensif composé de Gordon, Bellingham, Madueke et Kane, épaulés par Rice et Anderson. En face, Thomas Partey était bien de retour, alors que le secteur offensif était composé d’Antoine Semenyo - né et formé en Angleterre - Jordan Ayew et Iñaki Williams. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un 0-0.

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Sous la pluie de la Nouvelle-Angleterre, nos amis britons mettaient rapidement le pied sur le ballon. Les premières minutes de la partie étaient d’ailleurs assez indicatives quant au plan des deux équipes : des Anglais maîtres du cuir, et des Ghanéens plutôt repliés derrière, et qui comptaient sur leurs joueurs les plus rapides pour faire mal en transition rapide. Face au bloc des Black Stars, les Britanniques avaient logiquement du mal à se créer des situations intéressantes. Declan Rice voyait sa tentative sur coup-franc passer un peu au-dessus de la barre (13e). Les Three Lions enchaînaient les séquences de possession, sans trouver la faille, face à des Ghanéens qui tenaient bien, mais étaient assez maladroits sur les sorties de balle, ne dépassant que très rarement la ligne médiane. Les vedettes anglaises avaient du mal à se montrer, et sur un centre de Madueke, Declan Rice ne parvenait pas à cadrer sa tête (36e).

L’Angleterre n’a pas pu faire sauter le verrou ghanéen

La stratégie du Ghana de "pourrir" la rencontre pour neutraliser les Anglais s’avérait très efficace, et la première période s’est conclue sans la moindre véritable occasion pour les deux équipes, malgré cette frappe de Kane contrée dans la surface au bout du temps additionnel du premier acte. Vous l’aurez compris, le spectacle n’était pas au rendez-vous… Bellingham était pratiquement invisible, Gordon et Madueke souvent en situation de un contre deux, et Kane très esseulé devant… Sans trop de surprise, la deuxième période démarrait de la même façon que le premier round avait terminé, avec un Ghana replié derrière et une Angleterre bien embêtée lorsqu’il s’agissait de créer du jeu.

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Gordon, après un petit cafouillage dans la surface, tentait sa chance depuis l’extérieur mais Asare captait bien sa frappe, trop axiale (57e). La première frappe cadrée du match. Servi par le neo-Barcelonais, Maduele ne trouvait pas le cadre (63e), alors que le tir de Kane était un peu trop écrasé et facilement attrapé par le portier africain (69e). Peu à peu, les Anglais parvenaient ainsi à se créer quelques situations, sans pour autant parler de véritables occasions. Le chrono défilait, et il faut dire que le résultat faisait les affaires des deux, puisqu’ils étaient tous deux presque qualifiés avec le point du nul. A noter que le Ghana a eu une superbe occasion avec une contre-attaque coupée au tout dernier moment par Konsa, alors que Prince Adu se présentait seul devant Pickford (79e). A quelques minutes de la fin, O’Reilly écrasait une tête sur la barre, et derrière, à bout portant presque, Kane ne cadrait pas (86e) ! Juste avant, Asare avait sorti un superbe arrêt sur Saka. La fin de match s’enflammait et Oppong sortait un ballon sur sa ligne (90e+3). Avec ce nul, les deux équipes affichent 4 points au compteur et sont très bien parties pour se qualifier pour les seizièmes. L’Angleterre défiera le Panama alors que le Ghana jouera contre la Croatie lors de son dernier match.