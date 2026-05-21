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Real Madrid : Rodri ne fait pas l’unanimité

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Rodri @Maxppp

Cet été, Rodri (29 ans) arrive à un tournant de son aventure à Manchester City. En fin de contrat dans un an, le milieu espagnol a ouvert la porte au Real Madrid. Mais la Cadena SER précise ce jeudi que la direction madrilène n’a pas contacté le joueur pour le moment.

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Une nouvelle qui doit rassurer ceux qui ne sont pas fans de ce transfert. Sport indique que de nombreux supporters ne sont pas emballés par cette piste. La Cadena SER, de son côté, trouve que son profil ressemble à celui de Tchouameni et doute de la compatibilité du duo dans l’entrejeu du Real Madrid.

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