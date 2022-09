OM : Amine Harit va bien revenir !

La suite après cette publicité

Quel dernier jour de mercato pour l'OM ? Une chose est sûre, ça va bouger. Dans le sens des départs déjà, avec Jordan Amavi qui a de grandes chances de faire ses valises, et Duje Caleta-Car qui, comme souvent, va faire l'objet de sacrés intérêts. Et au niveau des arrivées alors ?

Tout indique que Pablo Longoria va encore offrir un ou deux joueurs à Igor Tudor pour compléter son effectif. Depuis des semaines déjà, un retour d'Amine Harit (25 ans) était sur la table. Et si on se fie aux informations de Sport1 que nous sommes en mesure de vous confirmer, l'international marocain devrait bien revenir du côté de la cité phocéenne après son prêt de la saison dernière.

Une obligation d'achat cette fois

Tout n'est pas encore totalement bouclé entre le joueur et l'OM, et entre le club du sud de la France et Schalke 04, formation à laquelle appartient Harit, mais l'affaire est en excellente voie. Il s'agit d'un nouveau prêt, mais cette fois, il y aura une obligation d'achat dans le deal. Le montant de cette OA n'est cependant pas encore connu. L'an dernier, le Marocain a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1 sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Seulement, les Marseillais doivent encore vendre et se séparer d'un joueur pour valider l'opération Harit, toujours selon la presse allemande. Amavi sera-t-il suffisant ? On le saura bientôt. Autant dire que Pablo Longoria et ses équipes vont avoir du boulot dans les heures à venir.