PSG : enfin une chance de se montrer pour les titis ?

«On a sans doute nos responsabilités si on n'arrive pas à conserver nos jeunes. Avec le nouveau centre d'entraînement qui verra le jour dans deux ans, je pense qu'on va basculer dans un autre monde. On aura une vraie "fabrique" avec des outils de top niveau. Les jeunes auront de plus en plus d'opportunités.» Voici ce que déclarait le directeur sportif du Paris Saint-Germain lors d'un entretien au Journal du Dimanche. Avec une issue très compliquée dans les dossiers Tanguy Kouassi (17 ans) et Adil Aouchiche (17 ans), le club francilien a encore une fois démontré qu'il avait de grandes difficultés à garder ses jeunes espoirs. Un phénomène assez récurrent, trop même depuis le début de l'ère QSI. Mis à part Adrien Rabiot, Alphonse Aréola, Presnel Kimpembe ou plus récemment Colin Dagba, toutes les pépites franciliennes ont pris la poudre d'escampette.

Ainsi, avec Moussa Dembélé, Moussa Diaby, Kingsley Coman, Stanley N'Soki, Dan-Axel Zagadou ou encore Odsonne Edouard, nombreux sont les exemples de joueurs qui se sont exilés pour mieux s'imposer. Les futures générations sont donc prévenues et c'est avec ce spectre-là que ces joueurs vont devoir prendre des décisions pour leur avenir. Titularisé une fois en Ligue 1 cette saison et deux fois lors du dernier exercice, le jeune défenseur Loïc Mbe Soh sera concerné. Pour le moment joueur d'appoint dans un effectif pléthorique, celui qui peut joueur axe droit et latéral droit se dirige vers un départ à un an de la fin de son contrat. La situation est la même pour le milieu de terrain Bendiougou Fadiga (19 ans). Cependant, d'autres joueurs risquent d'avoir des opportunités.

Arnaud Kalimuendo aura de la place en attaque

Si les jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain ne restent pas longtemps en général, ils ont quand même quelques opportunités sous les ordres de Thomas Tuchel. Depuis que l'Allemand est à la tête du PSG, on a pu voir Colin Dagba, Stanley N'Soki, Moussa Diaby, Arthur Zagré, Antoine Bernède, Timothy Weah, Metehan Güclu, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche ou encore Loïc Mbe Soh faire leurs débuts et s'illustrer sous la tunique bleue et rouge. Si la majorité ont déjà quitté le club, Thomas Tuchel a quand même montré qu'il pouvait faire confiance aux jeunes éléments et que la porte n'était pas bouchée. Certains jeunes qui ont évolué avec l'effectif U19 vont donc avoir des possibilités d'entrer dans la rotation. Âgé de 18 ans, le buteur Arnaud Kalimuendo devrait être un des principaux bénéficiaires des nombreuses fins de contrats. Avec Eric-Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani en moins dans son secteur de jeu, celui qui a marqué 30 buts en 25 matches avec l'équipe U19 pourra faire étal de son talent. Surtout que son contrat est encore long, jusqu'en 2022 avec une année en option, et lui permet d'avoir bien le temps de se montrer au PSG.

Défenseur polyvalent pouvant évoluer aussi bien dans les couloirs que dans l'axe, le jeune Timothée Pembélé (17 ans) va lui profiter des départs de Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et sûrement de ceux de Loïc Mbe Soh et Tanguy Kouassi afin de grappiller quelques minutes. Capitaine de l'équipe U19, il arrive certes en fin de contrat en juin 2021 et a refusé une proposition de prolongation en début de saison. Cependant, un rôle plus important et son intégration progressive au groupe professionnel peuvent lui permettre d'envisager de revoir sa position. Autre défenseur, Hubert Mbuyi Muamba (17 ans) est lui capitaine de l'équipe U17 du PSG. Si avoir du temps de jeu en équipe première semble encore précoce, les négociations pour sa signature professionnelle sont en cours. Pour le moment, sous contrat aspirant jusqu'en juin 2021, nous vous avons fait part de l'envie du PSG de le conserver, mais aussi des présences de Tottenham, du Borussia Mönchengladbach ou encore du FC Porto dans le dossier.

Edouard Michut convoité, Xavi Simons en progrès

Autre très jeune talent du Paris Saint-Germain, Edouard Michut représente également l'avenir du club francilien et sa très bonne année avec l'équipe U17 a séduit d'autres formations à l'image de Manchester City, Chelsea, la Juventus, Valence ou même le FC Barcelone. Cependant, le PSG pousse pour le conserver et lui faire signer un contrat professionnel de trois ans. Outre ces dossiers brûlants, la question Xavi Simons arrivera à un moment donné. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, le Néerlandais de 17 ans a montré de belles choses avec l'équipe U19, mais semblait un peu léger physiquement.

Ce qu'il a corrigé pendant le confinement. «On a rapidement pu atteindre les objectifs que l’on avait fixé sur une saison entière. En termes de chiffres, en deux mois de confinement, on a réussi à lui faire gagner 3 kilos de masse musculaire. C’est quand même très important, en si peu de temps.Je ne vais pas le cacher, c’est une très grande promesse. Il a le talent, il a tout pour évoluer au plus haut niveau. Si le PSG l’a signé, c’est dans la perspective de pouvoir le faire entrer en équipe première à un certain moment [...] L’objectif, c’est de le voir, lors de la prochaine saison, faire ses premiers pas dans le championnat français», a révélé son préparateur physique lors d'un entretien à 90min. Après avoir vu des générations de titis s'enfuir vers d'autres cieux, le Paris Saint-Germain a donc une nouvelle possibilité d'incorporer ses pépites. Reste à savoir si cela se traduira dans les faits.