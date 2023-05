Vidéo : Mbappé rencontre la nouvelle superstar de la NBA Victor Wembanyama

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est allé voir Victor Wembanyama dans la nuit du lundi 16 mai au mardi 17 mai à l’occasion de la loterie NBA. Cette loterie qui permet aux équipes de NBA de "drafter" donc de recruter les nouveaux jeunes et talentueux joueurs de basket du monde entier. Et le fameux "prospect" que l’on attendait tous ; adulé de tous ; de 2,19 m à 19 ans plus mobile que certains joueurs d’1m95, plus connu sous le nom de Victor Wembanyama a été choisi par les Spurs de San Antonio, ancien club de la légende Tony Parker. Bien entendu, l’autre superstar française, mais elle de football, Kylian Mbappé, est venue le féliciter avant qu’il ne parte de l’autre côté de l’Atlantique !

À lire

JT Foot Mercato : Arsenal va trancher dans le vif cet été