Igor Paixão, le véritable facteur X de l’OM version Beye !

Igor Paixão n’en finit plus de briller. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, marquée par des résultats contrastés et un contexte interne délicat, le club phocéen peut, aujourd’hui, remercier sa recrue estivale. Arrivé en provenance de Feyenoord pour 30 millions d’euros, le natif de Macapá a pourtant mis du temps à se faire accepter. Souvent loué pour son sens du sacrifice, l’ailier de 25 ans était, en revanche, souvent pointé du doigt pour son manque de réussite offensive et son déchet technique.

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Des carences poussant d’ailleurs Roberto De Zerbi, ancien coach des Marseillais, à le reléguer sur le banc des remplaçants. Mais que dire depuis l’arrivée d’Habib Beye dans le sud de la France. Libéré et mis en confiance par son nouvel entraîneur, Igor Paixão semble aujourd’hui avoir trouvé le parfait équilibre. Toujours aussi impliqué défensivement, le droitier d’1m68 est désormais létal face au but adverse. Résultat ? Depuis le 1er mars dernier, l’Auriverde comptabilise 3 passes décisives et 2 buts.

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Igor Paixão est inarrêtable

Sa dernière réalisation remontant à ce vendredi soir face au FC Metz… Aligné dans le couloir gauche marseillais, dans un rôle de piston, le numéro 14 phocéen, crédité d’un 7 par la rédaction FM, offrait le break aux siens au terme d’un nouveau contre assassin. Sur un corner de Hein, repoussé par la défense, Greenwood progressait jusqu’au milieu de terrain puis glissait le ballon en profondeur, plein axe, à Paixao, qui lobait Sy d’un ballon piqué du droit à l’entrée de la surface (48e).

Plus que ce but plein de classe, le Brésilien a une nouvelle fois fait preuve d’une détermination de tous les instants. Peu avare d’efforts et précieux dans ses déplacements et ses percussions, Paixão a posé beaucoup de problèmes aux Grenats, à commencer par Koffi Kouao. Touché en fin de partie, l’ancien joueur du Coritiba FC laissait finalement sa place à Himad Abdelli. Ovationné par l’Orange Vélodrome et félicité chaleureusement par Habib Beye, le Marseillais confirme, quoi qu’il en soit, son incroyable dynamique au cours des dernières semaines.