Trois suspects devant la justice dans l’affaire du home-jacking de Donnarumma

Trois hommes comparaîtront les 10 et 11 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire du violent home-jacking subi par Gianluigi Donnarumma et sa compagne en juillet 2023, selon des informations de l’AFP. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, un commando s’était introduit au domicile parisien de l’ancien gardien du PSG avant de repartir avec un butin estimé à deux millions d’euros. Le couple avait été ligoté et violenté, Donnarumma frappé au visage et menacé avec un couteau, tandis que sa compagne, alors enceinte, avait été agressée pour obtenir le code du coffre-fort. Selon leurs avocats, cités par RMC Sport, les victimes restent aujourd’hui «profondément choquées» par cette agression.

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L’enquête a conduit les policiers jusqu’à deux commanditaires présumés, Khyan M. et Ilyas Kherbouch, soupçonnés d’avoir piloté le cambriolage depuis leur cellule via Snapchat. Ce dernier est considéré par les enquêteurs comme un détenu particulièrement dangereux et est notamment connu pour son évasion spectaculaire de la prison de Villepinte en mars dernier, avant d’être repris treize jours plus tard. Selon l’AFP, un premier volet de l’affaire a déjà été jugé devant le tribunal pour enfants : deux adolescents impliqués ont été condamnés début juillet à des peines de quatre et trois ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, même si le parquet a décidé de faire appel de ces condamnations.