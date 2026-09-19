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Bundesliga

Michael Olise a reçu un cadeau de Neymar

Par Allan Brevi
1 min.
Micheal Olise Bayern @Elhadjiloum

Le Bayern Munich a vécu une soirée parfaite vendredi face à l’Union Berlin, avec un large succès 7-0 porté par un Michael Olise exceptionnel. Le Français a inscrit un triplé et délivré une passe décisive à Harry Kane. Déjà auteur d’un excellent début de saison, Olise compte désormais 8 buts et 3 passes décisives en 7 matches toutes compétitions confondues.

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Et la soirée ne s’est pas arrêtée à sa performance sur le terrain. Après la rencontre, Michael Olise a reçu un cadeau pour le moins particulier : un maillot de Neymar, offert par la journaliste Isabela Pagliari, déjà à l’origine d’une séquence similaire avec Désiré Doué. Le Français, réputé pour sa grande discrétion et ses célébrations très mesurées, a cette fois affiché un large sourire au moment de découvrir le maillot de Santos. Une séquence particulièrement marquante pour Olise, qui a ensuite adressé à son tour un maillot à Neymar, l’ancien joueur du PSG et du Barça.

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