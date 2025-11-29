Un ex-dirigeant du Barça n’hésiterait pas à se passer de Lamine Yamal

Lamine Yamal est la nouvelle pépite du FC Barcelone. Mais face aux polémiques et aux prestations décevantes du jeune de 18 ans, certains rappellent que ce n’est pas au Barça de se mettre à genou devant son numéro 10. C’est le cas de l’ancien dirigeant du club, Toni Freixa. Présent au sein de la direction catalane durant les mandats de Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu et de Joan Laporta, Freixa estime qu’il faut aider Lamine Yamal, mais que si le problème devient insoluble, le plus important reste le club.

«Si Lamine était mon fils, je lui dirais qu’il n’est pas aussi bon qu’on le dit. Qu’il continue à travailler dur et qu’il ne croie pas tout ce qu’on lui raconte. Qu’il se concentre uniquement sur le football. Je vais être très direct. Si Lamine a un problème à régler, il faut l’aider. Mais s’il arrive à un point où ce problème ne peut être géré, ce n’est pas grave, le Barça continue de vivre. Je n’écarte aucune hypothèse en pensant à mon club. Tout le monde au club est de passage, le plus important, c’est le Barça», a-t-il confié dans des propos relayés par AS.