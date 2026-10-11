PSG : l’autre pique des ultras parisiens à Emmanuel Macron

Le Collectif Ultras Paris a poursuivi son engagement en faveur des lycéens mobilisés, samedi soir, lors de la victoire du PSG face au Mans (3-1). Après la banderole « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », rapidement retirée par la sécurité du Parc des Princes, les supporters du Virage Auteuil ont également fait entendre leur voix contre le macronisme. Dans les tribunes, ils ont entonné un chant bien connu des mobilisations sociales, affichant leur soutien au mouvement étudiant et leur opposition au président de la République.

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📢 Le CUP hier soir en soutien aux lycéens et contre le Macronisme: « On est là, on est là ! Même si Macron le veut pas nous on est là ! Pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas nous on est là ! » ❤️💙 La suite après cette publicité (🎥 @ Imanesurlefil sur Instagram)— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) October 11, 2026

« On est là, on est là ! Même si Macron le veut pas, nous on est là ! Pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous, on est là ! », ont scandé les ultras parisiens. Une nouvelle prise de position qui dépasse le cadre sportif et prolonge la polémique autour de la banderole déployée pendant la rencontre. Le CUP a ainsi réaffirmé son soutien aux lycéens mobilisés, dans une soirée où le contenu politique des tribunes s’est invité au cœur de l’actualité du PSG.