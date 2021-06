Real Madrid : Karim Benzema revient sur le départ de Zidane

La suite après cette publicité

À la fin de la saison, Zinedine Zidane a annoncé son départ du Real Madrid. L’entraineur emblématique de la Casa Blanca quitte une deuxième fois en trois ans son équipe et par donc son protégé Karim Benzema. L’attaquant de 33 ans a noué des liens forts avec ZZ qui avait toujours pris sa défense lorsqu’il était critiqué.

Dans un entretien à Marca, KB9 est revenu sur le départ de Zidane. « Si j’étais surpris ? Oui, bien sûr, c'était une surprise pour tout le monde, pas seulement pour moi. Mais c'est vrai, il a toujours été comme un grand frère pour moi. Parce que je le connais depuis longtemps et qu'il m'a beaucoup aidé sur le terrain et en dehors. C'était une décision difficile pour nous tous. Maintenant, nous avons un autre entraîneur et nous allons essayer de réussir à nouveau », a-t-il confié.