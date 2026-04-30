OM : la réponse fracassante d’Habib Beye aux tensions dans le vestiaire

«Ça va, c’est gentil de demander.» La conférence de presse d’Habib Beye avait pourtant démarré dans un grand sourire et des amabilités échangées, à deux jours d’aller jouer à Nantes une 32e journée déterminante pour le classement de l’OM en fin de saison. Après le nouveau nul de la semaine dernière concédé contre Nice (1-1) au Vélodrome, le vestiaire a de nouveau été en proie à pas mal de tensions. D’après nos informations, le ton est monté d’un cran entre Habib Beye et Himad Abdelli, qui avait déjà été la cible des critiques de son coach pour cette perte de balle aboutissant au penalty de l’égalisation de Wahi.

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Le technicien marseillais a vite été interrogé sur ce malaise et a formellement démenti. «Sur le vestiaire, j’entends beaucoup de choses. Certains manquent de déontologie journalistique. Ça me revient et quand je vois certaines choses, c’est désolant. Soit vous avez l’information, soit vous l’inventez et vous fracturez le vestiaire entre les joueurs, le coach, assure Beye très remonté. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. Je suis très bien avec mes joueurs. Je discute tous les jours avec eux et c’est à nous de le montrer samedi sur le terrain.»

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«J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence»

D’après lui, et malgré cette saison vraiment houleuse, le groupe est toujours uni, déterminé à faire face sur ces derniers matchs et à emmener le club en Ligue des Champions, l’objectif fixé en début de saison. «J’ai vu ce que l’équipe a été capable de donner contre Nice. Je n’ai pas cette impression. Mais ce que les gens veulent construire ou interpréter… je les laisse interpréter», soupire Beye. Il sait aussi que c’est dans l’adversité que certaines fondations se construisent. Problème pour l’OM, le club est actuellement 6e à déjà 4 points de l’OL (3e). Le moindre faux pas sera fatal pour la suite.

«La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, ce sont les mensonges», insiste le technicien face à la presse, soutenu quelques instants plus tôt par Timothy Weah. «Il y a toujours des tensions ici. Et il faut assumer ça quand tu viens à Marseille.»