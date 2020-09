Premier League : Liverpool s'impose sans trembler sur la pelouse de Chelsea

Pour ce premier gros choc de la saison en Premier League, Chelsea accueillait à Stamford Bridge le champion en titre Liverpool pour le compte de la 2e journée du championnat. Les Blues de Frank Lampard, vainqueurs la semaine passée lors de leur première opposition face à Brighton (1-3), comptaient bien sur ce grand rendez-vous pour juger leur niveau de jeu, mais surtout roder les nouveaux noms arrivés au cours de ce mercato estival grandement animé par les Blues. De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp, qui l’ont emporté de justesse le week-end dernier contre une surprenante équipe de Leeds (4-3), avaient aujourd’hui pour objectif de se rassurer défensivement. Pour cela, les Reds devaient tenter de contenir les nouvelles recrues offensives de Chelsea et ainsi prendre exemple sur leur début de saison dernière, où ils n’encaissaient que très peu de buts.

Pour ce faire, le tacticien allemand ne changeait pas ses habitudes et reconduisait son habituel 4-3-3 avec tout de même un petit changement tactique dans ce onze. Habitué à un rôle de milieu relayeur, Fabinho évoluait cette après-midi dans l’axe de la défense aux côtés de Van Dijk. Les latéraux ne changeaient pas et c’est le Guinéen Naby Keita qui était aligné aux côtés d’Henderson et Wijnaldum, la recrue Thiago Alcantara étant sur le banc pour débuter cette rencontre. Devant, le trio magique était sans surprise présenté par Klopp. L’ancien milieu de terrain de ces mêmes Blues concoctait lui aussi un 4-3-3 avec ses recrues Havertz et Werner titulaires. Kanté était lui bien présent dans ce milieu aux côtés de Jorginho et Kovacic. L’international français Kurt Zouma tenait quant à lui l’axe de la défense avec Christensen.

Christensen voit rouge, Mané voit double

Dans ce début de match, les deux formations, bien organisées et très disciplinées, s’observaient de part et d’autre. Si les Reds avaient globalement la main mise sur le ballon dans ce début de match, c’est bien Chelsea qui se créait les opportunités les plus dangereuses. Par deux fois, Fabinho donnait raison à son entraîneur et subtilisait parfaitement le cuir à Timo Werner, pourtant en avance sur ces actions (4e, 20e). L’attaquant allemand était le plus en vue dans ce premier acte, mais son manque de lucidité dans le dernier geste lui faisait clairement défaut. Pourtant en place, les hommes de Frank Lampard voyaient rouge à quelques secondes de la mi-temps. Lancé en profondeur par cette sublime ouverture du capitaine Henderson, Sadio Mané devançait le Danois Andreas Christensen qui finissait par le ceinturer et le plaquer au sol. Une faute impardonnable pour celui qui faisait office de dernier défenseur sur cette action (44e). Après avoir vu l’arbitre sortir un simple carton jaune, la joie était de courte durée pour le défenseur de 24 ans qui finissait, après visionnage de la vidéo, par être exclu de la rencontre.

Au retour des vestiaires, le coach des Londoniens faisait entrer le jeune Fikayo Tomory en lieu et place d’Havertz une nouvelle fois invisible ce dimanche. Du côté des visiteurs, Thiago Alcantara rentrait lui en jeu pour disputer ses premières minutes en Premier League, à la place d’Henderson. Un changement qui changeait bien des choses. Dès la reprise, Roberto Firmino s’appuyait sur Salah qui effectuait un sublime une-deux avec le Brésilien qui déposait à son tour une merveille de centre sur la tête de Sadio Mané qui transperçait le cuir dans le fond des filets (50e). Auteur de son premier but de la saison, l’international sénégalais, dans tous les bons coups aujourd’hui, voyait double peu avant l’heure de jeu. Profitant d’une offrande de Kepa qui essayait de relancer proprement, l’attaquant des Reds subtilisait le ballon et le poussait au fond des filets. (54e). À onze contre dix, les visiteurs donnaient bien du fil à retordre aux locaux qui ne voyaient plus le jour jusqu’à cette 73e minute et ce penalty accordé à Timo Werner sur cette faute de Thiago Alcantara. Mais décidément, ce n’était pas le jour des Blues. Avec sa course d’élan si particulière, Jorginho s’essayait mais voyait Alisson Becker repousser sa tentative (75e). Malgré quelques bonnes opportunités de réduire le score, les joueurs de Chelsea voyaient finalement le calvaire s'arrêter sur ce score de (0-2) et devront montrer un tout autre visage lors des prochaines échéances à venir.