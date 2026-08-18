Ligue 1 : les 9 arbitres de la première journée sont connus

Alors que la Ligue 1 reprendra enfin ses droits en ce week-end du 21 août, les neuf arbitres qui officieront lors de la première journée sont désormais connus. Ruddy Buquet dirigera notamment l’affiche entre Marseille et Strasbourg, tandis que Bastien Dechepy sera au sifflet pour PSG - Stade Rennais. Mathieu Vernice arbitrera Lens-Auxerre, Marc Bollengier fera Troyes-Paris FC et Guillaume Paradis a été désigné pour Toulouse-OL.

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Pour les quatre autres rencontres de cette première journée, Aurélien Petit sera l’arbitre du promu Le Mans, qui recevra Brest, alors que Romain Lissorgue sera au sifflet de Nice-Lorient, Jérémy Stinat officiera pour Angers-Lille et Jérémie Pignard pour Le Havre-Monaco. Le corps arbitral français est donc lui aussi prêt à lancer cette nouvelle saison de Ligue 1.