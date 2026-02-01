Menu Rechercher
OL : Mahamadou Diawara pisté par Brondby et le Genoa

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
Une négociation est actuellement en cours entre l’Olympique Lyonnais et le Genoa autour de Mahamadou Diawara. Actuellement prêté à Antwerp, Diawara avait joué tous les matches comme un titulaire lors des deux premiers mois. Au sein du club belge, en déficit structurel et instable dans son organigramme, sa situation a souvent changé et il envisage désormais de changer d’air malgré de bonnes prestations en Belgique. Le club italien propose un prêt payant de 250 000 euros, assorti d’une option d’achat fixée à 3 millions d’euros. Le joueur aurait été séduit par un échange direct avec Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, ainsi qu’avec Diego Lopez, directeur sportif du club.

Ce dernier suivait déjà le profil du joueur lors de son passage à Lens, mais Lyon avait, à l’époque, fermé la porte à un départ. En parallèle, Brøndby s’est également positionné sur le dossier. Le club danois serait prêt à formuler une offre similaire afin d’anticiper le remplacement de Noah Nartey. Une concurrence qui pourrait accélérer les discussions et pousser Lyon à trancher rapidement sur l’avenir du joueur, alors que plusieurs options crédibles se présentent à lui sur ce mercato.

