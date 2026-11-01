OL : la belle ouverture du score d’Ernest Nuamah contre Angers

Après deux défaites consécutives sans inscrire le moindre but, toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais devait réagir à l’occasion de la réception d’Angers, ce dimanche (17h15). Un rendez-vous important pour les hommes de Paulo Fonseca, désireux de rester au contact du podium et de retrouver le chemin de la victoire.

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Et les Gones ont rapidement trouvé la faille. À la 38e minute, Ernest Nuamah a ouvert le score d’une belle frappe du droit, après avoir parfaitement contrôlé de la cuisse une déviation de la tête de Corentin Tolisso dans la surface. Un but d’autant plus symbolique pour le Ghanéen, qui s’est offert un joli cadeau le jour de son anniversaire, permettant à l’OL de prendre les devants (1-0).