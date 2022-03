PL : Leicester sérieux contre Brentford

La 30e journée de Premier League proposait un duel entre Leicester (12e) et le promu Brentford (15e). Décevants cette saison, les Foxes entendent bien remonter et finir en première partie de tableau. Et l'équipe de Brendan Rodgers vient de faire le travail contre les Bees avec une belle victoire 2-1.

Ce succès s'est dessiné en première période avec d'abord un but de Timothy Castagne (20e) puis un magnifique coup franc transformé par James Maddison (33e). En fin de match, le but de Yoane Wissa (85e) a relancé les Bees, en vain. Leicester remonte au 10e rang et se retrouve à quatorze points de la zone rouge. Brentford, qui ne compte que 8 points d'avance sur Watford, aura encore besoin de quelques points.