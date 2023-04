L’Olympico OL-OM fait sauter la banque !

C’est un sacré duel qui nous attend ce dimanche soir, pour conclure la 32e journée de championnat. Une affiche entre deux clubs historiques, l’OL et l’OM, avec de l’enjeu pour les deux formations. L’OM, trop loin du leader parisien (8 points d’écart), voudra conserver son avance sur des clubs comme Lens et Monaco, alors que les deux places de Ligue des Champions restantes devraient se jouer entre ces trois formations.

De son côté, l’OL, septième, peut encore espérer se qualifier pour la Conference League, qui serait une maigre consolation, mais qui viendrait récompenser sa bonne forme récente. L’écurie entraînée par Laurent Blanc a ainsi remporté ses trois derniers matchs de championnat, en ayant affronté le PSG et Rennes notamment. Après un petit coup d’arrêt, l’OM a retrouvé la victoire le week-end dernier face à l’ESTAC (3-1).

OM : Igor Tudor répond à Laurent Blanc

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici deux cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Match nul entre l’OL et l’OM (cote à 3,70)

Difficile de désigner un favori pour ce duel. L’OL est assez solide à la maison, n’ayant perdu que 3 des 15 matchs joués devant son public. Et ça tombe bien - ou mal - l’OM est très bon à l’extérieur, avec une seule défaite loin du Vélodrome. Dans ces conditions là, un score de parité est plus que probable dimanche soir, surtout les deux défenses encaissent assez peu ces derniers temps. On notera aussi que sur les cinq dernières confrontations, il y a déjà eu deux matchs nuls, et qu’il est assez rare de voir des victoires conséquentes dans les confrontations entre les deux Olympiques.

But de Vitinha (cote à 3,00)

Il a mis un peu de temps à trouver ses marques à Marseille, mais le Portugais est lancé. Après son arrivée qui a suscité énormément d’attentes cet hiver, l’ancien de Braga a mis un peu de temps à se mettre dans le bain. Mais après son doublé du week-end dernier face à Troyes, Vitinha est prêt à faire mal contre une équipe un peu plus huppée. « Il lui a fallu un peu de temps pour s’adapter. Depuis la dernière trêve internationale, il est revenu différent. Il a apporté de la fraicheur, une belle énergie, il a attaqué les espaces. Il est toujours dangereux dans la surface, c’est sa caractéristique », confiait Igor Tudor cette semaine. Les Lyonnais sont prévenus, l’OM tient son grantatakan et celui-ci devrait marquer face à l’OL pour lancer définitivement sa saison.

