Strasbourg : la mise au point très attendue de Liam Rosenior sur son avenir

Les supporters du Racing Club de Strasbourg souhaitaient sans doute connaître un début d’année 2026 plus tranquille. Depuis 24 heures, les Alsaciens retiennent leur souffle quant à l’avenir de leur entraîneur, Liam Rosenior. Le technicien anglais de 41 ans est au cœur de l’actualité dans l’Hexagone, mais aussi en Angleterre, où son nom revient avec insistance pour prendre la succession d’Enzo Maresca à Chelsea, tout juste débarqué par les dirigeants des Blues. Une rumeur qui a rapidement pris de l’ampleur.

Un scénario loin d’être anodin, qui pourrait raviver un axe Strasbourg-Chelsea utilisé régulièrement et même récemment pour les transferts de Mamadou Sarr et d’Emanuel Emegha du côté de Londres. Outre-Manche, plusieurs médias ont évoqué un profil très apprécié par BlueCo, séduit par ses idées de jeu, sa capacité à développer de jeunes talents et son empreinte jugée jusque-là positive qu’il a laissée depuis son exil en Alsace. De quoi susciter l’interrogation des observateurs alsaciens, qui attendaient grandement la première prise de parole de Rosenior, ce vendredi, à la veille de la réception de l’OGC Nice pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Attaché à Strasbourg, Rosenior ne nie pas avoir échangé avec Chelsea

Sans détour, le technicien strasbourgeois a reconnu le bruit ambiant, tout en réaffirmant son attachement au club. « Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de spéculations, mais en tant qu’entraîneur, si on s’y intéresse, on échoue. Mon job est ici, j’aime ce club. Je veux faire mon job ici, c’est simple. La réalité aujourd’hui, c’est que je suis le manager de Strasbourg et que je suis concentré sur mon poste », a-t-il martelé.

Rosenior a également expliqué pourquoi il n’avait pas jugé utile d’aborder le sujet avec son vestiaire, préférant maintenir le cap sportif. « Non, je n’en ai pas parlé aux joueurs. Pas besoin, ils sont connectés et j’ai eu quelques petites blagues. Mais on s’est concentré sur notre travail. L’objectif est de continuer à créer de belles choses ici », avant d’ajouter, tout en lucidité. « Dans la vie, il y a zéro garantie. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je fais mon travail. Je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serais ici, mais je prends du plaisir ici tous les jours ». Le Londonien a néanmoins reconnu avoir discuté avec ses dirigeants : « il y a des échanges, car nous faisons partie du même groupe, a-t-il indiqué avant de se projeter vers la suite. On ne peut jamais tout contrôler dans la vie. Je pourrais dire que je vais rester ici des années puis me faire virer ».

Enfin, le technicien anglais a évoqué le mercato. « Ce qu’on veut, c’est continuer à progresser. L’an dernier, nous avons fait une très belle saison. Cette année, l’objectif est de faire mieux encore, mieux que la 7e place en Ligue 1. On a aussi une chance de gagner la Ligue Conférence. Le mercato ? On sait ce qu’on veut. Il n’y aura pas énormément de mouvements, mais on a ciblé quelques postes pour booster l’équipe. Je suis très heureux avec le groupe que j’ai. » Pas sûr que cette sortie médiatique suffise à rassurer les supporters du club alsacien, paniqués à l’idée de voir leur coach traverser la Manche dans les prochains jours pour rejoindre les Blues…